Alanya'da 1 kilogram esrar ele geçirildi, 39 yaşındaki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da 1 kilogram esrar ele geçirildi, 39 yaşındaki şüpheli tutuklandı

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Alanya'da Yaylalı Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen jandarma operasyonunda 1 kilogram kurutulmuş esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 39 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 1 kilogram kurutulmuş esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 39 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaylalı Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, M.K. (39) isimli şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda, ormanlık alanda yetiştirildikten sonra biçilerek evde kurutulduğu belirlenen 1 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan M.K. "Uyuşturucu Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA
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