Alanya'da yapılan operasyonda 26 adet ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
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Alanya'da yapılan operasyonda 26 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Alanya\'da yapılan operasyonda 26 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 26 adet ruhsatsız silah ve 155 tane fişek ele geçirildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Müdürlüğü ekipleri ilçede gerçekleştirdikleri çalışmalarda emniyet bölgesinde 20 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 128 tane fişek; jandarma bölgesinde ise 3 tane ruhsatsız tabanca ve 27 tane fişek buldu. Ayrıca, yapılan çalışmalarda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 şahıs yakalandı.

14.02.2024 12:26
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Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 26 adet ruhsatsız silah ve 155 tane fişek ele geçirildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Müdürlüğü ekipleri ilçede 12 Ocak-12 Şubat tarihlerinde çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda emniyet bölgesinde 20 adet ruhsatsız, tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 128 tane fişek; jandarma bölgesinde ise 3 tane ruhsatsız tabanca ve 27 tane fişek ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 şahıs yakalandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da yapılan operasyonda 26 adet ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da yapılan operasyonda 26 adet ruhsatsız silah ele geçirildi - Son Dakika
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