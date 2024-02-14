Alanya\'da yapılan operasyonda 26 adet ruhsatsız silah ele geçirildi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 26 adet ruhsatsız silah ve 155 tane fişek ele geçirildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Müdürlüğü ekipleri ilçede 12 Ocak-12 Şubat tarihlerinde çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda emniyet bölgesinde 20 adet ruhsatsız, tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 128 tane fişek; jandarma bölgesinde ise 3 tane ruhsatsız tabanca ve 27 tane fişek ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 şahıs yakalandı. - ANTALYA