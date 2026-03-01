5 katlı binada korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

5 katlı binada korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

5 katlı binada korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
01.03.2026 02:29  Güncelleme: 02:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir apartmanın 3. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahalle sakinlerinin de müdahale ettiği yangında 2 kişi dumandan etkilendi, daire kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına mahalle sakinleri itfaiye hortumu ile müdahale etti. Yangında 2 kişi dumandan etkilenirken, daire ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saat 12.00 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi Hacıkadirlioğlu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangın sırasında evde bulunan bir kişi, alevleri fark edip kendini dışarı atarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri, ambulans ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederken mahalle sakinleri de itfaiye hortumu ile söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan 1 kişi ile apartmandaki başka bir dairede yaşayan 1 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavileri yapılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangında can kaybı yaşanmazken, alevlerin çıktığı daire kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, İtfaiye, Alanya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 katlı binada korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

00:43
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
23:44
Hamaney’in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Hamaney'in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
23:26
Trump: İran’ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 03:38:29. #7.13#
SON DAKİKA: 5 katlı binada korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.