5 katlı binada korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına mahalle sakinleri itfaiye hortumu ile müdahale etti. Yangında 2 kişi dumandan etkilenirken, daire ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saat 12.00 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi Hacıkadirlioğlu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangın sırasında evde bulunan bir kişi, alevleri fark edip kendini dışarı atarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri, ambulans ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederken mahalle sakinleri de itfaiye hortumu ile söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan 1 kişi ile apartmandaki başka bir dairede yaşayan 1 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavileri yapılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangında can kaybı yaşanmazken, alevlerin çıktığı daire kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - ANTALYA