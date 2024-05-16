Alanya'da 6 iş yerinden hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da 6 iş yerinden hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli yakalandı

Alanya\'da 6 iş yerinden hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde son dönemlerde artan iş yerinden hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 6 farklı iş yerinden 50 bin TL çalan 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

16.05.2024 17:53
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 farklı iş yerinden hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde son dönemlerde iş yerinden hırsızlık olaylarının artması üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayların faillerinin tespit edilmesine yönelik Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu 3 kişi yakalandı. 6 farklı iş yerinden 50 bin TL tutarındaki paranın çalınması olayı ile ilgili olarak yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.A. ve K.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, K.M.K.A. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da 6 iş yerinden hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da 6 iş yerinden hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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