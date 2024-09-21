Alanya'da Alman Turist Boğulma Tehlikesi Geçirdi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde Alman turist, tatil yaptığı otelin havuzunda boğulma tehlikesi atlattı.

Türkler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Sergei Janke (65) konakladığı otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçirdikten sonra, otelin cankurtaran ekibi tarafından havuzdan çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sergei Janke'yi ambulansla hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Alman turistin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA