Alanya\'da aranan 2 şahıs yakalandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde 14 yıl ve 21 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarından toplam 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.F.İ. ile fuhşa teşvik ve aracılık, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 21 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.Y.'yi yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar cezaevine gönderildi. - ANTALYA