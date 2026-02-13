Alanya\'da Aşırı Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından Alanya ve çevresinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gün boyu aralıklarla devam eden ve akşam saatlerinde şiddetini artıran yağış sonrası bazı caddeler sular altında kalırken, araçlar yolda mahsur kaldı.

Alanya'da yağışların artmasıyla birlikte Dim Barajı'nın kapakları kontrollü şekilde açıldı. Barajdan bırakılan su ve derelerden gelen yoğun akış nedeniyle özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde taşkın riski oluştu. Aşırı yağış ve barajdan salınan suyun etkisiyle bazı piknik işletmelerinde maddi hasar meydana geldi. Akşam saatlerinde ise Oba Çayı taştı. Taşkın nedeniyle Oba Hatipoğlu Caddesi sular altında kaldı. Cadde üzerinde ilerlemeye çalışan bazı araçlar su birikintileri içinde mahsur kaldı. Sürücülerin zor anlar yaşadığı kameralara yansırken, başka bir araç sürücüsünün mahsur kalan aracı kurtarmak için yardım ettiği görüldü.

Öte yandan Oba Mahallesi'nde bir marketinde Oba Çayı'ndan gelen akıntı nedeniyle avlusu ve giriş kısmı suyla doldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, su tahliye çalışması başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu biriken su kontrollü şekilde tahliye edildi.

Mahalle sakinlerinden Kadirhan Karadağ, "İlk defa böyle bir şey görüyoruz. Aşırı yağıştan dolayı çay taştı. Ekiplerimiz yardımcı oluyorlar" dedi. - ANTALYA