Alanya'da Çakar Kullanan 2 Araça 19 Bin 317 Lira Cezai İşlem - Son Dakika
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Alanya'da Çakar Kullanan 2 Araça 19 Bin 317 Lira Cezai İşlem

Alanya\'da Çakar Kullanan 2 Araça 19 Bin 317 Lira Cezai İşlem

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin denetimleri sonucunda çakar kullanan 2 araca 19 bin 317 lira para cezası kesildi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde 2 araç kontrol edildi ve ilgili trafik kanun maddeleri gereği toplam 19 bin 317 lira cezai işlem uygulandı.

19.02.2024 10:12
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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin denetimleri sonucunda çakar kullanan 2 araca 19 bin 317 lira para cezası kesildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 15-16 Şubat tarihlerinde çakarlı araçlara yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 2 araç kontrol edildi. 2 araca ilgili trafik kanun maddeleri gereği toplam 19 bin 317 lira cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Çakar Kullanan 2 Araça 19 Bin 317 Lira Cezai İşlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da Çakar Kullanan 2 Araça 19 Bin 317 Lira Cezai İşlem - Son Dakika
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