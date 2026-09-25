Alanya'da D-400'de Ukrayna uyruklu 2 kadına otomobil çarptı, sürücü tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ukrayna uyruklu 2 kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, gece saatlerinde Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ç. (20) yönetimindeki 07 BAF 298 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ukrayna uyruklu Valentyna Bondor (66) ve Olha Shapoval'a (54) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan 2 kadın ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Valentyna Bondor ve Olha Shapoval hayatını kaybetti.

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü C.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. C.Ç., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.