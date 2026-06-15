Alanya\'da Dairede Yangın Panic Yarattı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Alanya'nın Kızlarpınarı Mahallesi 1512 Sokak üzerinde bulunan bir binanın 2'nci katında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, dairenin banyo kısmında çıkan yangını fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin diğer sıçramasını önledi.

Yangın ekiplerin çalışması sonucu büyümeden kontrol altına alınarak söndürülürken, dairede maddi hasar meydana geldi. - ANTALYA