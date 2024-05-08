Alanya'da dört aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi - Son Dakika
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Alanya'da dört aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi

Alanya\'da dört aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde dört aracın karıştığı trafik kazasında kimse yaralanmadı. Kazada 48 AID 399 plakalı araç, 07 AJN 199 plakalı servis minibüsü, 35 SBM 77 plakalı Toyota marka otomobil ve 06 BIB 831 plakalı Dacia marka otomobil çarpıştı. Polis ekipleri kaza nedeniyle bir süre tıkanan şeridi trafiğe açtı.

08.05.2024 10:34
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Antalya'nın Alanya ilçesinde dört aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada kimse yaralanmadı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Alanya Çevreyolu Gazipaşa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 AID 399 plakalı araç, 07 AJN 199 plakalı servis minibüsü, 35 SBM 77 plakalı Toyota marka otomobil ve 06 BIB 831 plakalı Dacia marka otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza bölgesine polis ekibi sevk edildi. Kaza sonucunda yaralı olmazken, polis ekipleri kaza nedeniyle bir süre tıkanan şeridi tekrar trafiğe açtı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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