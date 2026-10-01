Alanya\'da eğlence mekanında çıkan yangın saatler süren müdahaleyle söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde bir eğlence mekanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu söndürüldü. Yaralanın olmadığı yangında eğlence mekanı tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangının boyutu sabah saatlerinde havadan dron ile görüntülendi.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Alanya'nın Dinek Mahallesi'nde bulunan Yat Limanı içerisindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Saatlerce süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, eğlence mekanı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın anında mekanda müşteri olmadığı öğrenildi.

Yangının boyutu gündüz ortaya çıktı

Yangının ardından polis ve itfaiye ekipleri, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Yangında büyük hasar gören eğlence mekanının son durumu ise sabah saatlerinde havadan dron kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde mekanın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.