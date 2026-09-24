Alanya\'da fırtına sürerken İncekum açıklarında 2 gün üst üste hortum çıktı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün sağanak yağış uyarısında bulunduğu Alanya'da fırtına etkili olurken, Avsallar Mahallesi İncekum sahili açıklarında deniz üzerinde 2 gün üst üste hortum çıktı. Bir süre deniz üzerinde görülen hortum, daha sonra gözden kayboldu.

Alanya'da sabah saatlerinde başlayan fırtına özellikle sahil kesimlerinde etkili oldu. Avsallar Mahallesi İncekum sahili yakınlarında dün etkili olan sağanak yağışın ardından deniz üzerinde hortum meydana geldi. Deniz üzerinde oluşan hortum bir süre boyunca bölgede etkisini sürdürürken, daha sonra kayboldu. Aynı bölgede hortumun 2 gün üst üste görülmesi dikkat çekti.