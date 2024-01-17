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Alanya'da intihar girişiminde bulunan şahıs ailesi tarafından ikna edildi - Son Dakika
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Alanya'da intihar girişiminde bulunan şahıs ailesi tarafından ikna edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir binanın çatısına çıkarak intihar etmeye kalkışan bir şahıs, ailesinin uğraşları sonucunda ikna edildi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polislerin uğraşları sonuç vermeyince şahsın ailesi olay yerine gelerek ikna çabasında bulundu. Şahıs güvenli bölgeye alındıktan sonra hastaneye götürüldü.

Alanya\'da intihar girişiminde bulunan şahıs ailesi tarafından ikna edildi
17.01.2024 - 16:19,
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir binanın çatısına çıkarak intihar etmeye kalkışan şahıs ailesinin uğraşları sonucunda ikna edildi.

Olay, Güllerpınarı Mahallesi Çatalca sokakta yer alan binada yaşandı. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle 3 katlı bir binanın çatı katına çıkarak intihara kalkıştı. Çatıdaki gencin durumunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve polis ekipleri binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Bu sırada bölgedeki vatandaşlar olayı endişeli gözlerle seyretti, bazı vatandaşların o anları telefonla kayıt altına aldığı görüldü. Polis şahsın yanına giderek intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Polislerin uğraşları sonuç vermeyince durumu öğrenen şahsın ailesi olay yerine geldi. Ailesi şahsın yanına çıkıp yaklaşık 5 dakikalık ikna çabasının ardından şahıs güvenli bölgeye alındı.

Polis ekipleri eşliğinde binadan aşağıya indirilen şahıs ambulansa bindirilerek sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Şahsın hastanedeki kontrolünün ardından Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldüğü öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Antalya, Alanya, Olaylar, İtfaiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da intihar girişiminde bulunan şahıs ailesi tarafından ikna edildi - Son Dakika


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