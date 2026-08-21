Alanya'da İntihar Teşebbüsü - Son Dakika
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Alanya'da İntihar Teşebbüsü

Alanya\'da İntihar Teşebbüsü
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Polis, Alanya'da apartman çatısında intihar girişiminde bulunan şahsı ikna ederek kurtardı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman çatısına çıkıp intihara teşebbüs eden şahıs, polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu eyleminden vazgeçirildi.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi Zamanoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir şahsın intihar edeceğini söylemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede apartmana gelen polis ekipleri, şahısla görüşerek eyleminden vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonucunda şahıs eyleminden vazgeçirildi. Kendisine ve çevresine zarar verme ihtimaline karşı polis ekipleri tarafından ters kelepçe takılan şahıs, olay yerinde hazır bekleyen ambulansa alındı.

Şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Olaylar, Alanya, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da İntihar Teşebbüsü - Son Dakika

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