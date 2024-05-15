Alanya'da jandarma trafik uygulaması: 5 motosiklet trafikten men edildi - Son Dakika
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Alanya'da jandarma trafik uygulaması: 5 motosiklet trafikten men edildi

Alanya\'da jandarma trafik uygulaması: 5 motosiklet trafikten men edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamasında 125 motosiklet kontrol edildi. Uygulama sonucunda 56 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 5 motosiklet ise trafikten men edildi.

15.05.2024 09:58
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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin trafik uygulaması sonucunda 5 motosiklet trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından motosiklet sürücülerine yönelik trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada 125 motosiklet kontrol edilirken, 56 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 5 motosiklet ise trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da jandarma trafik uygulaması: 5 motosiklet trafikten men edildi - Son Dakika

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