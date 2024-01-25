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Alanya'da Kanadalı şahıs otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Alanya'da Kanadalı şahıs otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kanadalı bir şahıs, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Seki Mahallesi'nde D-400 kara yolunda meydana geldi. Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Alanya\'da Kanadalı şahıs otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti
25.01.2024 - 14:06,
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kanadalı şahıs, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Seki Mahallesi'nde D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.'nın idaresindeki 07 FRU 70 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen Kanada uyruklu 58 yaşındaki Bornia Daiboun Sahel'e çarptı. Olay yerine ihbar üzerinde jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Sahel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan sürücü A.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Jandarma, Antalya, Alanya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Kanadalı şahıs otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika


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