Alanya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alanya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kırsal yollarda karla mücadele çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, hafta sonu başlayan ve yüksek kesimlerde etkisini hala sürdüren zorlu hava şartlarında ulaşımın aksamaması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Taşatan bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşanırken, gece gündüz çalışarak yolu açık tutmak için çalışan Büyükşehir ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Alanya Beldibi, Gündoğmuş Köprülü, ve Çaltı grup yollarında heyelan nedeniyle yollara düşen kaya ve toprak ekipler tarafından yapılan çalışma ile kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı. - ANTALYA