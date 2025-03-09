Alanya'da Kavşakta Kaza: Araç Bahçeye Uçtu

Kavşakta kaza yapan araç evin bahçesine uçtu

Kazayı her iki sürücü de yara almadan atlattı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan evin bahçesine uçtu.

Kaza, bugün 17: 00 sıralarında Alanya'nın Sugözü Mahallesi Telekom Kavşağı 1017 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ayşe G'nin kullandığı 07 BEP 321 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile karşı istikametten gelen sürüsünü henüz öğrenilemeyen 07 HVY 83 plakalı Toyota marka otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonrası Ayşe G'nin kullandığı hafif ticari araç yol kenarında bulunan evin bahçesi uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Hafif ticari araç sürücüsü Ayşe G. ise otomobil ile bahçeye düştüğü yerden burnu bile kanamadan kurtarıldı. Olay yerine gelen vinç yardımı ile otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.