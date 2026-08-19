Deniz keyfi hastanede son buldu, kayalık alanda mahsur kalan vatandaş 2 saatte kurtarıldı - Son Dakika
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Deniz keyfi hastanede son buldu, kayalık alanda mahsur kalan vatandaş 2 saatte kurtarıldı

Deniz keyfi hastanede son buldu, kayalık alanda mahsur kalan vatandaş 2 saatte kurtarıldı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde denize girmek için 30 metre aşağı inen Ulaş Ç., dönüşte ayağını burkup kayalıkta mahsur kaldı. AFAD, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla halat sistemiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize girmek için yaklaşık 30 metre aşağıya inen vatandaş, dönüş yolunda ayağı burkulunca kayalık alanda mahsur kaldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu halat sistemiyle bulunduğu yerden çıkarılan vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Dinek Mahallesi Emirgan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzmek amacıyla yol seviyesinden yaklaşık 30 metre aşağıda bulunan kayalık alana inen Ulaş Ç., yeniden yukarı çıkmak istediği sırada ayağını burktu. Ayağındaki sakatlık nedeniyle bulunduğu yerden çıkamayan vatandaşı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Halat sistemi ile kurtarıldı

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri, AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, denizden zodyak botla mahsur kalan vatandaşın bulunduğu noktaya ulaşarak kurtarma çalışması başlattı. Vatandaşın bulunduğu kayalık alandan deniz yoluyla çıkarılamaması üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 2 saat süren ortak çalışmada, 30 metre yüksekliğe halat sistemi kuruldu. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından Ulaş Ç., ekiplerin yardımıyla bulunduğu kayalık alandan halat yardımı ile kurtarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ulaş Ç.'nin sağlık durumunun iyi ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Öte yandan, vatandaşın ekipler tarafından kurtarılma anları drone kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Olaylar, İtfaiye, Alanya, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Deniz keyfi hastanede son buldu, kayalık alanda mahsur kalan vatandaş 2 saatte kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deniz keyfi hastanede son buldu, kayalık alanda mahsur kalan vatandaş 2 saatte kurtarıldı - Son Dakika
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