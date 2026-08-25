Alanya\'da Lastik Patlamasıyla Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken sol arka lastiği patlayan kamyonetin kaza yapması sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Alanya ilçesi Gözüküçüklü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Yıldız idaresindeki 07 E 5186 plakalı kamyonet, Sarıveliler istikametinden Alanya yönüne seyir halindeyken sol arka lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazanın ardından ağır yaralanan Süleyman Yıldız, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.