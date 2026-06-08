Alanya\'da kamyonet ile çarpışan motosikletin genç sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde açık kasa kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Alanya ilçesi Payallar Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kartal Cihat Kutlu (22) idaresindeki motosiklet, L.Ç.'nin (42) kullandığı 07 CEV 825 plakalı Fiat marka açık kasa kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet, orta refüjdeki palmiye ağacına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Kutlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan kamyonetteki A.H. (39) ise ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Savcının incelemesinin ardından Kartal Cihat Kutlu'nun cenazesi, Alanya Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla morga götürüldü.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA