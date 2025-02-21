Alanya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Alanya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Alanya'da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

21.02.2025 19:52
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Antalya'nın Alanya ilçesi D-400 karayolunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 19.00 sıralarında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Yöndem kullandığı plakasız motosikletle dengesini kaybederek park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Mehmet Yöndem'e arkadan gelen Suat S.'nin kullandığı 07 BAK 598 plakalı motosiklet çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı yaralı sürücüler, tedavileri yapılmak üzere Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Yöndem hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan diğer motosiklet sürücüsü Suat S.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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