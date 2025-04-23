Alanya\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün 13.00 sıralarında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 MD 3782 plakalı motosikleti kullanan İran uyruklu A.V. (25) ile aynı yönde seyir halinde olan A.Ç. (37) idaresindeki 07 N 1084 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın şiddetiyle her iki sürücü de yola savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA