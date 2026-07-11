Alanya\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kestel Mahallesi Tüneller mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özgür Metin yönetimindeki 07 BJV 537 plakalı motosiklet, tüneller çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet, yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Özgür Metin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Metin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlaması ve aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA