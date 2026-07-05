Alanya\'da Motosiklet Kazası: Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletiyle seyir halindeki 68 yaşındaki Mustafa Bulut, iddiaya göre bir tur şirketine ait 07 CCT 572 plakalı otobüsün sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ağır yaralanan Bulut'un 5 kaburgası kırılırken, omurgasında çökmeler ve akciğerinde iç kanama meydana geldi. Kazaya neden olduğu öne sürülen otobüsün olay yerinde durmadan yoluna devam ettiği iddia edilirken, aile firma hakkında yasal süreç başlattı.

Kaza, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Bulut (68), motosikletiyle seyir halindeyken önünde ilerleyen 07 CCT 572 plakalı tur otobüsünün bir sağa bir sola manevra yapması nedeniyle sağ şeride geçti. Bir süre ilerledikten sonra trafik durumunu kontrol ederek orta şeride geçen Bulut, daha sonra sola geçmek için sinyal verdiği sırada otobüsün aniden bulunduğu şeride yöneldiğini öne sürdü. Otobüs ile refüj arasında sıkıştığını iddia eden Bulut, motosikletinin kontrolünü kaybederek takla attı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bulut, ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bulut'un 5 kaburgasının kırıldığı, omurgasında çökmeler oluştuğu ve akciğerinde iç kanama meydana geldiği öğrenildi.

Otobüsü takip eden vatandaş plakayı hastaneye ulaştırdı

İddiaya göre kazanın ardından 07 CCT 572 plakalı tur otobüsünün sürücüsü olay yerinde durmadan yoluna devam etti. Kazayı gören başka bir sürücü ise otobüsü trafik ışıklarına kadar takip ederek plakasını aldı. Daha sonra hastaneye giden vatandaş, otobüsün plakasını Mustafa Bulut'un yakınlarına teslim etti.

"Otobüs üzerime kırdı, sonrasını hatırlamıyorum"

Hastanede tedavisi süren Mustafa Bulut, yaşadığı kazayı şöyle anlattı: "Antalya Alanya ilçesinde çevre yolunda akşam saat 22.00 sıralarında seyir halindeydim. Önümde beyaz bir otobüs vardı. Otobüs bir sağa bir sola yapmaya başladı. Ben de korkudan sağ şeride geçtim. Bir müddet devam ettim. Otobüs yavaşlayınca dikiz aynalarıma baktım ve orta şeride geçtim. Bir süre daha ilerledikten sonra sağıma ve soluma baktım, tekrar sola sinyal verdim. Tam o sırada otobüs orta şeritten bir anda üzerime kırdı. Ben otobüs ile refüjün arasında kaldım. Ondan sonra takla atmaya başladım. Sonrasını hatırlamıyorum. Otobüs şoförü durmadan devam etmiş. Firmaya haber vermemize rağmen ne arayan ne de soran oldu. Şu anda hastanede yatıyorum."

"Babam 7 gündür hastanede, yasal süreci başlattık"

Mustafa Bulut'un kızı Emine Bulut (30) ise olayın takipçisi olacaklarını belirterek, "Babam eve giderken sola geçmek için sinyal veriyor. Daha sonra arkadan gelen Pegas firmasına ait 07 CCT 572 plakalı tur otobüsü babamı yol ile refüjün arasına sıkıştırarak kazaya neden oluyor. Babam 7 gündür ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyor. Beş kaburgası kırıldı. Üçü önde, ikisi arkada. Omurgasında çökmeler var. Akciğerindeki iç kanama kontrol altına alındı ancak tedavisi devam ediyor. Firma bizimle iletişime geçmedi, biz kendileriyle irtibata geçtik. Yasal süreci başlattık. Kazadan sonra durulup ambulans çağrılmamasını insani bulmuyoruz. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA