Alanya\'da Motosiklet Yarışına Cezalar

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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Motorize Yunus ekiplerinin beraber yürüttüğü uygulamada yarış yapmak için toplanan ve plakaların okunmamasını sağlayacak şekilde değişiklik yapıp gizlediği tespit edilen motosiklet sürücülerine cezai işlem uyguladı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Motorize Yunus ekipleri son dönemlerde artış gösteren trafik kazaları nedeniyle denetimleri sıklaştırdı. Akşam saatlerinde Dinek Mahallesi amfi tiyatro önünde yapılan motosiklet uygulamasında Avsallar mahallesine kadar izinsiz yarış yapacağı ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Yapılan denetimde 25 motosiklet sürücüsünden katlanır plaka kullanan sürücüye 14 bin TL para cezası uygulanırken, 10 sürücüye sürücü belgesiz ve yetersiz sürücü belgesiyle motosiklet kullanmak, abartı egzoz kullanmak maddelerinden toplamda 95 bin 956 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında 8 motosiklet trafikten men edilirken, bir motosiklet sürücüsünün belgesi daimi süre ile trafik ekipleri tarafından iptal edildi. Trafikte bağlanan motosikletler çekici yardımı ile otoparka götürüldü. - ANTALYA