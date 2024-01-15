Alanya\'da öğrencilere dijital güvenlik seminerleri verildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından öğrencilere, 'İnternete Bağlı Ol, Bağımlı Olma' projesi kapsamında dijital platformlar ve sosyal medya konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından 'İnternete Bağlı Ol, Bağımlı Olma' projesi kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerine dijital platformlarda kendi güvenliklerini sağlayabilmeleri, sosyal medya kullanırken dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgilendirme seminerleri yapılmaya devam ediliyor. Bu çerçevede Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince Abdurrahman Alaettinoğlu Ortaokulu ve Cemal Coşkun Ortaokulu öğrencilerine; sosyal medya, dijital bağımlılıktan uzak durmanın yolları, siber zorbalık ve karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlarla ilgili seminer verildi. Seminerde öğrencilerin sorularını yanıtlayan Toplum Destekli Polislik görevlileri konuyla ilgili hazırladıkları sunum ile öğrencileri bilgilendirdi. - ANTALYA