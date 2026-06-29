Alanya\'da Pompalı Tüfekle Ölüm: 2 Tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurulması sonucu hayatını kaybeden 40 yaşındaki adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Alanya'nın Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Z.A. ile Mehmet Karadaş (40) cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.A., yanındaki pompalı tüfekle Mehmet Karadaş'a ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Karadaş kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli Z.A. olay yerine gelen İ.Ö. ve Ş.S. ile birlikte otomobile binerek kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Karadaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Z.A. ile birlikte İ.Ö. ve Ş.S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerden Mehmet Karadaş'ı pompalı tüfekle vuran Z.A. ve olayda ona yardım ettiği belirtilen İ.Ö., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Ş.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA