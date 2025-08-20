Alanya\'da Prizden Yangın Çıktı, Bir Kadın Dumandan Etkilendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 katlı bir apartmanın ikinci katında prizden çıkan kıvılcım sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen bir kadın sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Yangın, akşam 22.30 sıralarında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi 105. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın ikinci katındaki dairede prizden çıkan kıvılcım kısa sürede yangına neden oldu. Dumanı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin diğer katlara ve dairelere sıçramasını önledi.

Yangın sırasında binada oluşan dumandan etkilenen bir kadın ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA