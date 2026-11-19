Alanya'da bir rent a car iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 70 gram kokain ve 50 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan bir rent a car iş yerinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda içime hazır halde 70 gram kokain ve 50 gram esrar ele geçirilerek el konuldu.

Operasyon kapsamında işyerinde bulunan 44 yaşındaki A.S. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nde ifadesi alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığında ifadesi alınan A.S., tutuklama talebiyle çıkarıldığı nöbetçi mahkemece uyuşturucu madde bulundurmak suçundan tutuklandı.

Şüpheli, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.