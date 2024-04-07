Alanya'da Rus Turist Otel Odasında Ölü Bulundu - Son Dakika
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Alanya'da Rus Turist Otel Odasında Ölü Bulundu

Alanya\'da Rus Turist Otel Odasında Ölü Bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde 40 yaşındaki Rus uyruklu Sergei Kasianov, konakladığı otelin odasında hareketsiz halde bulundu. Yapılan inceleme sonucunda Kasianov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

07.04.2024 14:31  Güncelleme: 14:32
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 40 yaşındaki Rus uyruklu vatandaş otel odasında ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Oba Mahallesi Mesut Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rus uyruklu Sergei Kasianov (40), konakladığı otelin odasında temizlikçi görevli tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı inceleme sonucunda Rus vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Otele iki gün önce geldiği öğrenilen Sergei Kasianov'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından olay yerine gelen cenaze aracına konularak Antalya Adli Tıp Morgu'na götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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