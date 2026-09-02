Alanya'da safari araçlarına denetim, 5'ine 233 bin TL ceza
Antalya'nın Alanya ilçesinde safari araçlarına yönelik yapılan denetimde 23 araç kontrol edildi ve kural ihlali yaptığı tespit edilen 5 araca toplam 233 bin TL idari ceza uygulandı. Denetim, Kestel Mahallesi Sigorta Caddesi üzerinde gerçekleştirildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde safari araçlarına yönelik denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen 5 araca toplam 233 bin TL idari ceza uygulandı.
Alanya İlçesi Kestel Mahallesi Sigorta Caddesi üzerinde safari araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde toplam 23 safari aracı denetlendi. Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 5 araç için toplam 233 bin TL tutarında cezai işlem uygulandı.
Kaynak: İHA
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