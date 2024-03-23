Alanya'da Sera Tamiri Yapan Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Alanya'da Sera Tamiri Yapan Adam Hayatını Kaybetti

Alanya\'da Sera Tamiri Yapan Adam Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde serasının çatısını tamir ederken dengesini kaybederek yere düşen Eyüp Zavlak (60), hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

23.03.2024 16:03
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Antalya'nın Alanya ilçesinde serasının çatısını tamir ederken dengesini kaybederek yere düşen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tamirat işlemi için seranın çatısına çıkan Eyüp Zavlak (60) dengesini kaybetmesi sonucu beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Zavlak, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Sera Tamiri Yapan Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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