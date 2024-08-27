Alanya\'da tarım ürünü hırsızlığına karşı önlemler sıklaştırıldı

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Alanya ilçesinde avokado, muz, ejder meyvesi, mango hırsızlığının önlenmesi amacıyla komando ve asayiş ekipleri devriyelerini sıklaştırdı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Asayiş ve Komando ekiplerince Alanya ilçesinde Uğrak, Yeşilöz, İmamlı, Hocalar, Özvadi, Keşefli, Büyükpınar Mahallelerinde; avokado, muz, ejder meyvesi, mango gibi tarım ürünlerine karşı meydana gelebilecek hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla, motorlu ve yaya önleyici kolluk devriyesi gerçekleştiriliyor. - ANTALYA