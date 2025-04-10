Alanya'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Alanya'nın Demirtaş Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Y. idaresindeki 07 AIS 262 plakalı otomobil, aynı güzergahta seyir halinde olan Mustafa Yenibağ (68) yönetimindeki 07 BKZ 411 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mustafa Yenibağ olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Mustafa Yenibağ'ın yaşamını yitirdiği tespit etti. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA