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Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 1 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 1 araç trafikten men edildi

Alanya\'da yapılan trafik uygulamasında 1 araç trafikten men edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen genel trafik uygulamasında 307 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda 35 araç ve sürücüsüne toplamda 45 bin 252 TL cezai işlem uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi.

01.02.2024 14:36
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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı genel trafik uygulamasında 1 araç trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 31 Ocak Çarşamba günü tarihinde genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda 307 araç kontrol edildi. 35 araç ve sürücüsüne 45 bin 252 TL cezai işlem uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 1 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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