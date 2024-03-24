Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 18 araç trafikten men edildi, 4 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 18 araç trafikten men edildi, 4 aranan şahıs yakalandı

Alanya\'da yapılan trafik uygulamasında 18 araç trafikten men edildi, 4 aranan şahıs yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 22-23 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen genel trafik uygulamalarında jandarma ekipleri tarafından 2 bin 308 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda 18 araç trafikten men edilirken, aranan 4 şahıs da yakalandı.

24.03.2024 14:32  Güncelleme: 14:34
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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı genel trafik uygulamasında 18 araç trafikten men edilirken, 4 aranan şahıs yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 22- 23 Mart tarihlerinde genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda 2 bin 308 araç kontrol edildi. 18 araç trafikten men edilirken, aranan 4 şahıs ise yakalandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 18 araç trafikten men edildi, 4 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 18 araç trafikten men edildi, 4 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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