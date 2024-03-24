Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı genel trafik uygulamasında 18 araç trafikten men edilirken, 4 aranan şahıs yakalandı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 22- 23 Mart tarihlerinde genel trafik uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda 2 bin 308 araç kontrol edildi. 18 araç trafikten men edilirken, aranan 4 şahıs ise yakalandı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 18 araç trafikten men edildi, 4 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Antalya'nın Manavgat ilçesinde rampadan inen elektrikli bisiklet, park halindeki otomobile çarptı. Kazada 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olayın yaşandığı otoparkın yanındaki vatandaşlar, rampanın tehlikeli olduğunu ve önlem alınmasını istedi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde akrabalar arasında hayvanların geçişi için kullanılan yol yüzünden çıkan tartışmada bir otomobil taşların hedefi oldu. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında devrilen tırın altında sıkışan sürücüye Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ilk müdahaleyi yaptı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'un Terme ilçesinde 17 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. M.İ. isimli şahıs tutuklanarak Çarşamba Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, farklı çeşit ve miktarlarda toplamda 476,62 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda 14 şahıs gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 21 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir kişi ve uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi de yakalandı.
AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'nde kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nda yer almama kararı alıp kendi adaylarını çıkaran Yeniden Refah'a dikkat çeken bir mesaj gönderdi. Fatih Erbakan'ın partisinden istifa eden Suat Pamukçu'ya rozetini bizzat takan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tecrübeli siyasetçiyi AK Parti bünyesine dahil etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-16' operasyonunda DEAŞ terör örgütüne yönelik 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar kapsamında 2 bin 733 şüpheli yakalanırken, 692'si tutuklandı ve 529'u hakkında adli kontrol kararı verildi.
Denizli'de şüphelenerek eşini takip eden bir adam, eşinin eski çalışanıyla buluştuğunu görünce öfkelendi ve cinnet getirdi. Öfkeli koca, eşini ve eski çalışanını silahla vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından adam polis merkezine giderek teslim oldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir yolcu otobüsü, yolda yaya olarak ilerleyen bir kişiye çarptı. Kazada yaya hayatını kaybederken, otobüs şoförü gözaltına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Side Mahallesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Atakum ilçesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 2 hükümlü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, cezaevine gönderildi.
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