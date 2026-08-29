Alanya’da yıldırımın düşmesiyle yangın çıktı: 1 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika
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Alanya’da yıldırımın düşmesiyle yangın çıktı: 1 dönüm alan zarar gördü

Alanya’da yıldırımın düşmesiyle yangın çıktı: 1 dönüm alan zarar gördü
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Obaalacami Mahallesi'nde sabah saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Yangın, sabah saatlerinde Alanya'nın Obaalacami Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı havanın etkili olduğu bölgede ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği noktadan alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına 2 helikopter, 6 arasöz ve çok sayıda ekip müdahale ederken, yangında yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı. Yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Antalya, Alanya, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya’da yıldırımın düşmesiyle yangın çıktı: 1 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika

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