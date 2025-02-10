Alaşehir\'de Çocuğa İstismar Suçlusuna 20 Yıl Hapis

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çocuğa cinsel istismar suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda "Çocuğun cinsel İstismarı" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası olan A.S. (38/E) adlı şahıs yakalandı. Mahkemeye sevk edilen A.S. ve tutklanarak Salihli Cezaevine gönderildi. - MANİSA