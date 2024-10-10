Alaşehir'de Genç Kadın Cinayeti: Pelin Karaca Toprağa Verildi - Son Dakika
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Alaşehir'de Genç Kadın Cinayeti: Pelin Karaca Toprağa Verildi

Alaşehir\'de Genç Kadın Cinayeti: Pelin Karaca Toprağa Verildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde komşusu tarafından öldürülen 21 yaşındaki Pelin Karaca, Uşak'taki ormanlık alana gömülmesinin ardından düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Acılı annesi, gözyaşları içinde kızı için dua etti.

10.10.2024 15:41  Güncelleme: 15:46
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde komşusunun oğlu A.U. (36) tarafından öldürüldükten sonra Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alana gömülen 21 yaşındaki Pelin Karaca düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi. Acılı anne Nihal Dönmez cenazede "Affet beni kızım, sana sahip çıkamadım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 17 Eylül'den beri haber alınamayan 26 Eylül'de ise ailenin haber vermesi üzerine arama çalışması başlatılan Pelin Karaca, daha önce tanışıklıkları bulunan eski komşularının oğlu A.U. (36) tarafından öldürüldükten sonra Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alana gömülmüş, cenazesine ise günler sonra ulaşılmıştı. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Pelin Karaca'nın cenazesi, memleketi Alaşehir ilçesine bağlı kırsal Türkmen Mahallesi'ne getirildi.

Evinin önünde helallik alınması ve dua edilmesinin ardından mahalle camisine götürülen Karaca'nın cenazesi, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Kızının naaşının başında gözyaşı döken anne Nihal Dönmez, "Affet beni annem, kızım sana sahip çıkamadım analık sütümü helal ediyorum. Ölmedi benim kızım, kalbimde doymadığım kızım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Cenaze törenine katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ailenin yanına gelerek taziyelerini sundu.

Olayın geçmişi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 17 Eylül'den evden çıkan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın bir daha eve dönmemesi üzerine ailesi 26 Eylül'de polise giderek kızlarının kayıp olduğunu belirtti. Karaca'nın bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, aynı mahallede oturan 37 yaşındaki A.U.'yu gözaltına aldı. Zanlı, ifadesinde tartıştıkları esnada aracının freninin boşaldığını, aracın önünde olan Pelin Karaca'yı altına alarak ölümüne sebep olduğunu, cesedini Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık araziye bıraktığını belirtti. Şüphelinin tarif ettiği yerde yapılan aramada Karaca'nın cenazesine ulaşılırken A.U. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alaşehir'de Genç Kadın Cinayeti: Pelin Karaca Toprağa Verildi - Son Dakika

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