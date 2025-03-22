Alaşehir'de İzinsiz Kazı Yaparken Yakalandılar - Son Dakika
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Alaşehir'de İzinsiz Kazı Yaparken Yakalandılar

Alaşehir\'de İzinsiz Kazı Yaparken Yakalandılar

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 4 kişi izinsiz kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

22.03.2025 18:42
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi Akmezar mevkisinde kaçak kazı ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerinde yapılan incelemelerde F.K., Ş.E., I.I. ve Ş.M. isimli şahısların izinsiz kazı yaptıkları tespit edildi.

Olay yerinde yapılan aramada, 1 adet laptop, 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı, 4 adet cep telefonu, 20 adet demir çivi ve 21 adet demir çubuk ele geçirilirken suç üstü yakalanan şüpheliler karakola götürüldü. Olayla ilgili 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alaşehir'de İzinsiz Kazı Yaparken Yakalandılar - Son Dakika

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