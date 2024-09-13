Alaşehir'de Okulda Kalp Krizi: 11 Yaşındaki Mert Hayatını Kaybetti

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Alaşehir'de okulda fenalaşan çocuk hayatını kaybetti

İlkokul öğrencisi Mert Kaymak beden eğitimi dersi sırasında kalbi durdu

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde beden eğitimi dersi sırasında fenalaşan 11 yaşındaki Mert Kaymak hayatını kaybetti. Kaymak'ın ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Ortaokulu öğrencisi Mert Kaymak, beden eğitimi dersinde ısınma çalışmaları yaparken bir anda yere düştü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Berkay Ali Akkaya, hemen yere düşen çocuğa müdahale etti. Bir taraftan da 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Okula gelen sağlık ekipleri kalbinin durduğunu tespit ettiği Kaymak'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kaymak, daha sonra Alaşehir Özel Sarıkız Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbi durmuş vaziyette hastaneye getirilen Kaymak, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Mert Kaymak'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Acılı aile Kavaklıdere Mahallesi'ndeki evlerinde taziyeleri kabul etti. Büyük üzüntü yaşayan baba Rıfat Kaymak, "İki arkadaş yürürken yere yığılmış, müdahale etmişler ama kalbi cevap vermemiş. Bütün bildiğimiz bu. Kendisinin hiçbir rahatsızlığı yoktu" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.