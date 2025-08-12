Alaşehir'de Orman Yangını Kontrol Altında

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan mücadelesiyle kontrol altına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün başlayan yangına müdahale sabah saatlerine kadar devam etti. Gece boyunca ekipler çalışmalarını karadan yürütürken güneşin doğmasıyla beraber ekiplere hava desteği sağlandı. Yoğun süren çalışmalarla yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. - MANİSA