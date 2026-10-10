Alaşehir'de ot yangını 12 dekar zeytinliği kül etti, evlere ulaşmadan durduruldu - Son Dakika
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Alaşehir'de ot yangını 12 dekar zeytinliği kül etti, evlere ulaşmadan durduruldu

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Alaşehir\'de ot yangını 12 dekar zeytinliği kül etti, evlere ulaşmadan durduruldu
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde boş tarlada çıkan ot yangını, rüzgarın etkisiyle zeytinlik ve incir bahçesine sıçradı. Yangında 12 dekar zeytinlik tamamen yanarken yaklaşık 150 dekar alan zarar gördü, alevlerin evlere ulaşması önlendi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde boş tarlada çıkan ot yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek zeytinlik ve incir bahçesine sıçradı. Yangında 12 dekar zeytinlik tamamen yanarken, yaklaşık 150 dekar alan zarar gördü. Alevlerin evlere ulaşması ise ekiplerin müdahalesiyle önlendi.

Yangın, Alaşehir ilçesi Hacıbey Mahallesi Yeni Mezarlık mevkisinde saat 14.00 sıralarında boş tarladaki otların tutuşmasıyla başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki tarım arazilerine yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Alaşehir Belediyesi ekipleri ve Orman İşletme Şefliğine bağlı 1 su tankeri ile 3 arazöz sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına devam edildi.

12 dekar zeytinlik tamamen yandı

Yangında yaklaşık 150 dekar alan zarar görürken, 12 dekarlık zeytinlik tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Zeytinliğin yanında bulunan incir bahçesi de yangından etkilendi. Alevlerin yerleşim alanına ulaşmaması için ekipler yoğun çaba harcadı. Yangın bölgesine yaklaşık 200 metre mesafedeki evlerin alevlerin yayılma ihtimali nedeniyle risk altında kaldığı öğrenildi.

"Durdurulamasaydı direkt evlere gidecekti"

Yangını fark ederek itfaiyeye haber veren mahalle sakini Samet Keskin, "Yangını gördüm, koştum geldim. Önüne geçmeye çalıştım, itfaiyeyi aradım. Yangın burada durdurulamasaydı direkt evlere gidecekti" dedi.

Zeytinliğin sahibi Ali Zangal ise yangının sigara izmaritinden çıkmış olabileceğini belirterek, "Birisi herhalde sigara atmış. Sadece zeytinlik yandı. Herhangi bir can kaybımız yok, buna şükür. Şükürler olsun" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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