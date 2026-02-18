Yarım asırlık çam ağacı fırtınaya dayanamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yarım asırlık çam ağacı fırtınaya dayanamadı

Yarım asırlık çam ağacı fırtınaya dayanamadı
18.02.2026 08:19  Güncelleme: 08:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur, yarım asırlık bir çam ağacının devrilmesine neden oldu. Caddeyi ulaşıma kapatan ağaç, belediye ekiplerinin çalışmasıyla iki saat içinde kaldırıldı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şiddetli rüzgarın yan devirdiği ağaç caddeyi ulaşıma kapatırken, belediye ekipleri iki saatlik çalışmayla yolu yeniden açtı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgar, yarım asırlık çam ağacını devirdi. Cadde üzerine yan yatan ağaç nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Olay, gece saatlerinde Alaşehir'in Yenice Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi üzerinde, Kongre Parkı önünde meydana geldi. Kongre Parkı ile Adliye Sarayı arasında kalan bölümde bulunan yaklaşık 50 yıllık çam ağacı, fırtınanın etkisiyle kökünden yan yattı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan ekipler caddeyi geçici olarak ulaşıma kapattı.

Alaşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle olay yerine gelerek, devrilen ağacın çevreye zarar vermemesi için kontrollü şekilde parçalama çalışması yaptı. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından ağaç kaldırılarak yol temizlendi ve cadde yeniden ulaşıma açıldı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Belediye, 3. Sayfa, Alaşehir, Manisa, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yarım asırlık çam ağacı fırtınaya dayanamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti İsviçreli spiker, soykırım destekçisi İsrailli sporcuyu ifşa etti
Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’nın ayrılık sebebi bambaşka çıktı Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın ayrılık sebebi bambaşka çıktı
Ölüm meleğini mi gördü Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın Ölüm meleğini mi gördü? Mutfakta can veren kadının son anlarına bakın
Tatlı sevenlere güzel haber Baklavada Ramazan kararı Tatlı sevenlere güzel haber! Baklavada Ramazan kararı
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Hesabına gelen 426 bin liranın sahibi bulundu ama hayatı kabusa döndü Hesabına gelen 426 bin liranın sahibi bulundu ama hayatı kabusa döndü

09:17
Milyonların izlediği maça Arda Güler ve kız arkadaşı damga vurdu
Milyonların izlediği maça Arda Güler ve kız arkadaşı damga vurdu
09:06
Galatasaray’ın kasayı ağzına kadar doldurmasına son 90 dakika kaldı
Galatasaray'ın kasayı ağzına kadar doldurmasına son 90 dakika kaldı
08:47
5 yıl detayını bilmeyen yandı Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart’ta başlıyor
5 yıl detayını bilmeyen yandı! Ev ve arsa satışında yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor
08:46
Böylesi görülmedi Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü
Böylesi görülmedi! Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü
08:34
Otoparktan çalınan 30 milyon dolar soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Otoparktan çalınan 30 milyon dolar soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
07:52
Türkiye güne operasyonla başladı Çok sayıda gözaltı var
Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 09:51:52. #7.11#
SON DAKİKA: Yarım asırlık çam ağacı fırtınaya dayanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.