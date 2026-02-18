Yarım asırlık çam ağacı fırtınaya dayanamadı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şiddetli rüzgarın yan devirdiği ağaç caddeyi ulaşıma kapatırken, belediye ekipleri iki saatlik çalışmayla yolu yeniden açtı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgar, yarım asırlık çam ağacını devirdi. Cadde üzerine yan yatan ağaç nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Olay, gece saatlerinde Alaşehir'in Yenice Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi üzerinde, Kongre Parkı önünde meydana geldi. Kongre Parkı ile Adliye Sarayı arasında kalan bölümde bulunan yaklaşık 50 yıllık çam ağacı, fırtınanın etkisiyle kökünden yan yattı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan ekipler caddeyi geçici olarak ulaşıma kapattı.

Alaşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle olay yerine gelerek, devrilen ağacın çevreye zarar vermemesi için kontrollü şekilde parçalama çalışması yaptı. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından ağaç kaldırılarak yol temizlendi ve cadde yeniden ulaşıma açıldı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Yetkililer, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - MANİSA