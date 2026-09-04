Alaşehir'deki kazada motosiklet sürücüsü öldü, 1 aylık bebek dahil 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alaşehir'deki kazada motosiklet sürücüsü öldü, 1 aylık bebek dahil 3 kişi yaralandı

Alaşehir\'deki kazada motosiklet sürücüsü öldü, 1 aylık bebek dahil 3 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir otomobil, motosiklete arkadan çarptı; çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Yusuf Bilgiç olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, otomobil sürücüsü B.Y. ile eşi S.Y. ve 1 aylık bebekleri S.S.Y. yaralanırken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir otomobilin aynı yönde seyreden motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü 1'i bebek 3 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Alaşehir-Salihli karayolu Piyadeler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden Alaşehir yönüne doğru seyir halinde olan B.Y. (42) idaresindeki 16 AHS 912 plakalı otomobil, önünde aynı yönde ilerleyen Yusuf Bilgiç'in (50) kullandığı 34 BAR 114 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Yusuf Bilgiç olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü B.Y. ile araç içerisinde yolcu konumunda bulunan eşi S.Y. (39) ve 1 aylık bebekleri S.S.Y. hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı aile, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Feci kazada yaşamını yitiren Yusuf Bilgiç'in özel bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilirken, cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Alaşehir, Manisa, Trafik, Bebek, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alaşehir'deki kazada motosiklet sürücüsü öldü, 1 aylık bebek dahil 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da sıra dışı misafir Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Marmara'da sıra dışı misafir! Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme Tanık olay anını canlandırdı Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Tanık olay anını canlandırdı
Fenerbahçe’ye UEFA’dan kötü haber gelebilir Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir
Tek tek tespit edildiler İsrail propagandasına göz açtırılmadı Tek tek tespit edildiler! İsrail propagandasına göz açtırılmadı
Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi Bakın nedeni neymiş Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi! Bakın nedeni neymiş
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek

13:09
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz’ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
13:04
Okul katliamı davasında ilk duruşma Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
Okul katliamı davasında ilk duruşma! Anne ağladı, baba oğlunu suçladı
12:59
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
12:30
Cemil Tugay, kendisine “Hımbıl“ diyen ismi kapıda karşıladı kulisler hareketlendi
Cemil Tugay, kendisine "Hımbıl" diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi
11:11
İstanbul’u kana bulayacaktı İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
10:50
Gülşah’ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Gülşah'ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 13:18:28. #7.12#
SON DAKİKA: Alaşehir'deki kazada motosiklet sürücüsü öldü, 1 aylık bebek dahil 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement