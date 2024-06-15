Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü ve ekibi Jandarma Komutanını ziyaret etti - Son Dakika
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Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü ve ekibi Jandarma Komutanını ziyaret etti

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan ve ekibi, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Gürenci'yi makamında ziyaret ederek jandarmanın 185'inci kuruluş yılını kutladı. Zorpuzan, Jandarma teşkilatını kutlayarak çiçek takdim etti. Ziyarette, iki teşkilat arasındaki iş birliği vurgulandı ve Jandarma'nın başarılarına değinildi.

15.06.2024 10:17
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Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan ve ekibi Alaşehir İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Gürenci'yi makamında ziyaret ederek jandarmanın 185'inci kuruluş yılını kutladı. Zorpuzan, Yüzbaşı Yalçın Gürenci nezdinde tüm jandarma teşkilatını kutlayarak çiçek takdim etti.

İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan ve ekibi Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Jandarmanın 185'inci kuruluş yılını kutlayan Zorpuzan, "Kardeş teşkilatımız olan Jandarma teşkilatı ile her zaman iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Jandarma yurt içinde ve yurt dışında verilen tüm görevleri üstün görev anlayışıyla yerine getirmiş; ayrıca yurt içinde meydana gelen doğal afetlerde halkımızın daima yanında olmuş, yaraların sarılmasında, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla 24 saat esasına göre hizmetlerini ifa etmektedir, bu başarılarınızın daim olması dileğimizle kuruluş gününüzü kutluyoruz" dedi.

Nazik ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren Yüzbaşı Yalçın Gürenci ise şunları söyledi: "Ortak noktamız ülkemizin güvenliğini birlikte sağlamak. Kuruluş yıl dönümümüzde bizleri ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyoruz." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü ve ekibi Jandarma Komutanını ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü ve ekibi Jandarma Komutanını ziyaret etti - Son Dakika
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