Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Kurban Bayramı için Uyarıda Bulundu - Son Dakika
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Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Kurban Bayramı için Uyarıda Bulundu

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Çağrı Bozkurt, kurban bayramında hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıklar ve kurban kesiminde yaşanabilecek yaralanmalar konusunda uyarılarda bulundu.

15.06.2024 10:02
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Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Çağrı Bozkurt Kurban Bayramında, kurbanlık hayvanlar, kurbanlık kesimi, temizlik ve sonrası yapılacaklarla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Bozkurt, özellikle hayvanlardan insanlara bulaşabilecek olan hastalıklar ve kurban kesiminde yaşanabilecek olan yaralanmalara karşı uyarılarda bulundu.

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Çağrı Bozkurt, "İslam dininin önemli vecibelerinden birisi olan kurban ibadetinin insana ve çevreye zararı olmadan yerine getirmek için dikkat edilmesi gereken hususlar vardır.

Kurban ibadetinin yerine getirilmesi sırasında, hayvanlardan insanlara bulaşabilen Kist Hidatik hastalığına karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını öneriyoruz. Kesilen kurbanın iç organlarında kiste rastlandığı takdirde bu organların tüketilmemesi, başka bir canlı tarafından tüketilmesini engellemek adına derin çukurlar kazılarak toprağa gömülmeleri halk sağlığı açısından son derece önem arz etmektedir. Her yıl kurban kesimi sırasında maalesef yaralanmalar meydana gelmekte ve acil servislerimize başvurular olmaktadır. Vatandaşlarımıza, kesim sırasında yaralandıkları takdirde kendileri bir müdahalede bulunmadan sadece yarayı temiz bir bezle bastırarak derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz. Kurban kesimlerinin belediyelerin belirlediği kurban kesim noktalarında veya mezbanelerde görevli ehil kişiler tarafından hijyenik şartlarda gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Kesim sonrasında etlerin parçalanmasıyla birlikte etlerin üzerinde bulunan veya çevreden bulaşan mikroorganizma sayısında artış olacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Etlerin mümkün olan en büyük parçalar şeklinde ve en kısa sürede soğuk alanlara alınarak muhafaza edilmesi gerekmektedir. Sakatatların ve etlerin aynı ortamda bulundurulmamasını ve ayrı muhafaza edilmesini öneriyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Kurban Bayramı için Uyarıda Bulundu - Son Dakika

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