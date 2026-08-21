Alaska'da Uçak Kazası: 8 Ölü
ABD'nin Alaska eyaletinde küçük bir uçak askeri bölgede düştü, 8 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Alaska eyaletinde küçük yolcu uçağının askeri bölgeye düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin Alaska eyaletinde küçük yolcu uçağı askeri bölgeye düştü. ABD ordusuna bağlı Alaska Komutanlığı, uçağın Alaska'nın batısındaki ücra bir askeri radar üssüne düştüğünü belirterek kazada 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Federal Havacılık İdaresi (FAA), Cessna 441 tipi uçağın Anchorage merkezli Security Aviation şirketine ait olduğunu belirterek, uçağın Cape Newenham Uzun Menzilli Radar Sahası'na ait havaalanının batısına yerel saatle 12.15'te düştüğünü ifade etti. FAA, uçağın Anchorage Uluslararası Havalimanı'ndan kalkarak Cape Newenham'a gittiğini belirtti.
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