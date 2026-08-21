Alaska'da Uçak Kazası: 8 Ölü - Son Dakika
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Alaska'da Uçak Kazası: 8 Ölü

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ABD'nin Alaska eyaletinde küçük bir uçak askeri bölgede düştü, 8 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Alaska eyaletinde küçük yolcu uçağının askeri bölgeye düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Alaska eyaletinde küçük yolcu uçağı askeri bölgeye düştü. ABD ordusuna bağlı Alaska Komutanlığı, uçağın Alaska'nın batısındaki ücra bir askeri radar üssüne düştüğünü belirterek kazada 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), Cessna 441 tipi uçağın Anchorage merkezli Security Aviation şirketine ait olduğunu belirterek, uçağın Cape Newenham Uzun Menzilli Radar Sahası'na ait havaalanının batısına yerel saatle 12.15'te düştüğünü ifade etti. FAA, uçağın Anchorage Uluslararası Havalimanı'ndan kalkarak Cape Newenham'a gittiğini belirtti.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Havacılık, 3. Sayfa, Alaska, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alaska'da Uçak Kazası: 8 Ölü - Son Dakika

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